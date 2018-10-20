Знарок провел тренировку с "Земгале"

Бывший главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок провел тренировку латвийского клуба "Земгале", информирует jelgavasvestnesis.lv. Специалист провел практическое занятие в именной форме сборной России. Тренировка длилась два часа.

Напомним, Знарок возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде. Добавим, что с 2006 по 2011 год Знарок являлся главным тренером сборной Латвии.