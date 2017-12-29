Знарок пропустит Матч звезд КХЛ

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок по семейным обстоятельствам не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ-2018. Вместо него команду дивизиона Боброва возглавит Юкка Ялонен.

- Матч Звезд КХЛ - это всегда яркое событие, грандиозный спектакль, в котором участвуют лучшие игроки, - приводит официальный сайт КХЛ слова Ялонена. - Стать частью его в до сих пор хорошо складывающемся для нас сезоне - награда не только для меня, но и для всего клуба "Йокерит". Жду с нетерпением встречи с игроками, другими тренерами и фанатами!

55-летний финский специалист в качестве тренера завоевал бронзовые медали зимних Олимпийских игр, стал чемпионом мира, выиграл первенство планеты среди молодежи. Чемпион Финляндии, обладатель Кубка Континента в качестве тренера СКА. С 2016-го года возглавляет "Йокерит".

Напомним, что Матч звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года.

КХЛ показала форму для Матча звезд 2018. Фото