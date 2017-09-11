Знарок – об удалении Аболса: "Латыши вообще не матерятся"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил о том, что не понимает, почему был оштрафован на две минуты. По словам специалиста, этот вопрос нужно задавать арбитру.
– СКА мощно начал, как и ожидалось – сказал Аболс. – Быстро играли, создали много моментов. У нас уже в первом периоде было два удаления, было много работы для вратаря. Удалось забить на контратаке. Два периода бились, пластались, цеплялись за результат. Ребята молодцы. В третьем периоде уже извините – не смогли.
– За что вас удалили?
– Это вопрос к судье. Я его не оскорблял, не матерился. Ничего обидного не говорил. Просто спросил, как Плотников мог остаться на льду с рассечением. А она меня удалил.
Вмешивается Олег Знарок: – Латыши вообще не матерятся.
– Вы смеялись из-за того, что Новотны перепутали с Кирилловым и удалили вместо него?
– Не знаю. Они оба были рядом, Это непринципиально. Главное, что удаление было – 4 минуты дали.
– Олег Знарок после игры с "Северсталью" рекомендовал соперникам относиться к СКА попроще. Вы просто отнеслись к матчу с армейцами?
– Конечно просто. А как еще?
– Как вам кажется, чего не хватило "Ладе", что еще забить – желания или мастерства?
– Было видно, что ребята играли с желанием. СКА тоже непростой соперник. Хотя мы просто отнеслись, но оказалось, что все непросто. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
capitan76
"А она меня удалил" - сильно. Джамшуты пошли в хоккей. Понять бы только: в тренеры или в корреспонденты)))
22:52
PitersS
По ТВ было видно, что Аболс на камеру выразил неудовольствие фразой, в которой присутствовало слово из трех букв. Слышно нам не было, но произнесено было громко и судьям, проезжавшим, видимо мимо. Вообще-то, мат в футболе стоит постоянно, а в хоккее не так заметно, но тренеры восполняют.
22:52