Знарок – об удалении Аболса: "Латыши вообще не матерятся"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил о том, что не понимает, почему был оштрафован на две минуты. По словам специалиста, этот вопрос нужно задавать арбитру.

– СКА мощно начал, как и ожидалось – сказал Аболс. – Быстро играли, создали много моментов. У нас уже в первом периоде было два удаления, было много работы для вратаря. Удалось забить на контратаке. Два периода бились, пластались, цеплялись за результат. Ребята молодцы. В третьем периоде уже извините – не смогли.

– За что вас удалили?

– Это вопрос к судье. Я его не оскорблял, не матерился. Ничего обидного не говорил. Просто спросил, как Плотников мог остаться на льду с рассечением. А она меня удалил.

Вмешивается Олег Знарок: – Латыши вообще не матерятся.

– Вы смеялись из-за того, что Новотны перепутали с Кирилловым и удалили вместо него?

– Не знаю. Они оба были рядом, Это непринципиально. Главное, что удаление было – 4 минуты дали.

– Олег Знарок после игры с "Северсталью" рекомендовал соперникам относиться к СКА попроще. Вы просто отнеслись к матчу с армейцами?

– Конечно просто. А как еще?

– Как вам кажется, чего не хватило "Ладе", что еще забить – желания или мастерства?

– Было видно, что ребята играли с желанием. СКА тоже непростой соперник. Хотя мы просто отнеслись, но оказалось, что все непросто. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Ладу"