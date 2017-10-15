20:22 | Хоккей — КХЛ

Знарок не стал отвечать на вопрос, приятно ли ему проиграть Билялетдинову


После поражения от "Ак Барса" (2:3 ОТ) главный тренер СКА Олег Знарок отметил, что это была первая серьезная игра армейцев в нынешнем сезоне. По его словам, исход игры решила глупая ошибка в овертайме.

- Был хороший хоккей. Много борьбы, накал. Это наш первый серьезный матч, игра в кость. В овертайме все решила глупая ошибка. Готовимся к следующему матчу. 

- После Сочи сказали вы сказали, что приятно проиграть именно Сергею Зубову. Что скажете сейчас? 

- Следующий вопрос. (Билялетдинов и Знарок смеются) 

- Вы говорили, что изменений в составе не будет, но Чудинов ушел в "Авангард". Почему?

Вмешивается пресс-атташе СКА: Задавайте вопросы по игре (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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