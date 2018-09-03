Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Знарок удостоен награды "за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане". Ранее специалист был награжден орденом Дружбы и орденом Почета. Напомним, что сборная России по руководством Знарка завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане.

В июле орденом Александра Невского был награжден помощник Знарка в СКА и сборной России Харийс Витолиньш.