Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин - главные тренеры команд на Матч звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила главных тренеров, которые будут руководить командами во время Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января. Кроме того, на тренерской скамейке с каждым специалистом будет по одному телекомментатору.

21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – пройдет Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Тренерские пары выглядят следующим образом:

дивизион Боброва Олег Знарок (СКА) – Сергей Гимаев;

дивизион Тарасова Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) – Денис Казанский;

дивизион Харламова Илья Воробьев ("Металлург" Мг) – Александр Гуськов;

дивизион Чернышева Федор Канарейкин ("Авангард") – Алексей Бадюков.