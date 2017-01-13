11:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин - главные тренеры команд на Матч звезд КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила главных тренеров, которые будут руководить командами во время Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января. Кроме того, на тренерской скамейке с каждым специалистом будет по одному телекомментатору.

21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – пройдет Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Тренерские пары выглядят следующим образом:

дивизион Боброва Олег Знарок (СКА) – Сергей Гимаев;

дивизион Тарасова Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) – Денис Казанский;

дивизион Харламова Илья Воробьев ("Металлург" Мг) – Александр Гуськов;

дивизион Чернышева Федор Канарейкин ("Авангард") – Алексей Бадюков.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/13/335664.html

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