Зият Пайгин: "Надо будет вернуть должок "Спартаку"

Защитник "Сочи" Зият Пайгин подвел итоги ретроматча со "Спартаком" (2:3 ОТ). В последних четырех встречах после возвращения в черноморский клуб 24-летний игрок набрал 4 очка.

– Игра как игра, на ретроатмосферу не обращал внимания. Старался выходить, помогать команде, - сказал Пайгин.

– У вас неприятная для соперника команда, лезет под кожу, навязывает борьбу на каждом отрезке.

– Стараемся-бьемся, мы на 8 месте. Соперник принципиальный, тем более побеждать надо было сегодня. С ним идет борьба за восьмерку, поэтому нельзя терять очки.

– Подраться не хотелось?

– Игра диктует правила, поэтому бывают разные ситуации.

– Совсем скоро возьмете реванш?

– Точно, надо будет должок вернуть.

– После такого крутого старта в "Сочи" чувствуете внимание скаутов?

– Никто не беспокоит, сейчас я здесь играю, все силы – только на это. (Евгений Белоусов)