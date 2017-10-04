Зинэтула Билялетдинов: "Звено легионеров выстреливает сериями? Я ими доволен"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после игры против "Югры" (3:1) отметил, что игроки команды неплохо отработали. Отметим, что для казанцев эта победа стала третьей подряд.

- Хорошая игра, хорошая отдача, - сказал Билялетдинов. - Ребята отработали неплохо. Галиев забил в большинстве, но доказывать надо каждый день. Звено легионеров выстреливает сериями? Я ими доволен, они играют хорошо. Много дисциплинарных штрафов? Не хочу обсуждать кого-то, но возникают вопросы... Больше ничего не могу сказать. (Артур ЕНИКЕЕВ).