Зинэтула Билялетдинов: "Зарипов пропустит больше одного матча"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча с "Сибирью" (3:2) в регулярном чемпионата КХЛ заявил, что форвард Данис Зарипов пропустит более одного матча. Он не принимал участие в сегодняшней игре по решению тренерского.

- Зарипов будет отдыхать больше одного матча, - цитируют тренера "РИА Новости". - Возможно, такая практика будет дальше. Мы приняли такое решение. Надеюсь, его хватит на весь сезон.

Также специалист прокомментировал ход игры.

- Боевая была игра. Команды играли на хороших эмоциях. Никто не хотел уступать, - отметил Билялетдинов.

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