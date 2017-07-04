Зинэтула Билялетдинов: "Зарипов? Пока вопрос решается"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью официальному сайту клуба рассказал, в какой форме хоккеисты подошли к первому сбору команды. Также специалист отметил, что форвард Антон Ландер прибудет в расположение "Ак Барса" позже из-за проблем с визой.

– Настроение у всех нормально, рабочее, – сказал Билялетдинов. – Мы в первый раз встретились с ребятами. Точнее, мы и до этого встречались, но теперь собрались все вместе. Мы вкратце рассказали хоккеистам о том, что хотим видеть во время работы. Думаю, ребята с пониманием готовились к сезону. Все неплохо выглядят. Проведем маленький тест, узнаем в каком состоянии, но визуально, мне кажется, состояние у всех хорошее.

– С командой тренируется много молодых хоккеистов. Каковы их перспективы? Все ли поедут на предсезонные сборы?

– Сложно сказать, все ли из них поедут в Финляндию. Эту неделю они с нами поработают. Определим, кто на данном этапе выглядит сильнее. Это необходимо, ведь ребята должны чувствовать внимание к себе со стороны главной команды, они должны понимать куда стремятся. Мы в этом должны им помогать. Тренеры молодежных команд нам рекомендовали этих ребят, сказали, что они лучшие. Поэтому мы должны на них посмотреть изучить их. Все это необходимо.

– Когда ожидаете новичков?

– У нас подписан контракт со шведским нападающим Антоном Ландером. Он будет с командой чуть позже из-за вопросов с визой. В остальном работа ведется. Какие позиции хотелось бы усилить? И атаку, и оборону.

– Зарипов пригодился бы команде?

– Пока вопрос решается.

Напомним, что нападающий Данис Зарипов выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год. В составе "Ак Барса" и "Магнитки" он выиграл четыре Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) очков в 436 встречах. Последние четыре сезона 36-летний форвард провел в магнитогорском "Металлурге", с которым у него истек контракт.