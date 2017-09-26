Зинэтула Билялетдинов: "Захарчуку пока еще ничего не сказал. В том силовом приеме он не прыгал"

Главный тренер "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов после победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1) отметил, что не считает грубым силовой прием Степана Захарчука на Александре Будкине. Напомним, что игрок "Магнитки" после столкновения не смог покинуть лед самостоятельно.

– Считаю, что игра сама по себе была очень хорошая, – сказал Билялетдинов. – Команды играли и показывали хороший хоккей. Я очень доволен ребятами – они хорошо подготовились и добились результата.

– Что вы сказали Захарчуку после этой игры?

– Пока ничего не сказал.

– А что скажете?

– Ну скажу что-нибудь.

– Он сыграл грубо? Как вы считаете?

– Пока не могу ничего сказать.

– Такие приемы не украшают КХЛ и в принципе хоккей?

– А что за прием? Он не прыгал. Я ответил на ваш вопрос.

– Когда "Металлург" сравнял счет, вы долго смотрели повтор на видеокубе, но не стали при этом требовать видеопросмотр. Вы сразу убедились, что гол был чистым?

– Я, кстати, не смотрел на табло, но я видел ситуацию. Разговаривал с помощниками. Что-нибудь не так? (Юрий ШИРИНКИН)

Фото дня. Лужа крови на матче "Магнитки" и "Ак Барса" //

Захарчук разбил лицо Будкину силовым приемом. Видео