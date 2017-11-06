Зинэтула Билялетдинов: "Вызовы игроков в сборные? Не хочу об этом говорить"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" в интервью "Бизнес Online" отметил, что нижегородцы будут вдвойне мотивированы после поражения в предыдущей встрече с казанцами со счетом 0:5. Специалист также добавил, что его подопечные играют с хорошей самоотдачей и желанием.

– В Нижнем Новгороде ваша команда выиграла со счетом 5:0. Ожидаете ли вы, что соперник будет вдвойне мотивирован?

– Я думаю, что да. Игра будет совершенно другая, мы серьезно готовимся к этому матчу.

– Вызовы игроков в сборные сильно меняют состав?

– Об этом я не хочу говорить.

– Косов успел адаптироваться в команде?

– Он сыграл всего две игры, пока еще рано о чем-то говорить. Надеюсь, что он нам поможет

– Прошла половина регулярного чемпионата. Как оцените игру команды?

– Команда играет с хорошей отдачей, желанием, показывает хороший хоккей. На сегодняшний день мы делаем то, что должны делать.