Зинэтула Билялетдинов: "Выявились недостатки, которые есть у "Ак Барса"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью пресс-службе клуба отметил, что предстоящая пауза в регулярном чемпионате КХЛ поможет команде восстановиться после тяжелых октябрьских матчей. Он подчеркнул, что в то же время нужно будет грамотно подойти к подготовке хоккеистов, которые поедут выступать за свои сборные.

– Как оцените минувшую выездную серию? С одной стороны, у команды шесть очков из девяти, а с другой – в матче против "Амура" далеко не все получалось.

– Сразу после матча с "Амуром" я уже говорил, что получилась непростая игра для нас. Конечно, все в непростых условиях. Наверное, дальневосточные команды больше привыкли к постоянным перелетам, но в принципе все нормально. Те недостатки, которые у нас есть, они выявились и это хорошо. Мы знаем почему это происходит и как это поправить. Это вопросы, которые заставляют нас задуматься и работать над ними. С этой стороны хорошо. Но то, что уступили плохо. Мы могли не проиграть, если бы не допустили ряд ошибок. Ошибки эти не такие серьезные, но ни были допущены. Это не очень хорошо. Надо копать глубже, и минувший выезд поставил вопросы, на которые нам надо ответить и которые надо поправить. В целом я не могу упрекнуть ребят в отдаче и желании, они молодцы. Но есть над чем работать.

– Говоря "копнуть глубже", вы, наверное, в первую очередь имеете в виду игру в большинстве. Против "Амура" у "барсов" было много времени на реализацию лишнего, но не получилось.

– Да. Был хороший шанс и его надо было использовать, но мы упустили этот момент. Играли и пять на три, и пять на четыре. Достаточно было времени, чтобы забросить дополнительную шайбу и выиграть матч.

– На спецбригадах большинства так сильно сказывается отсутствие Джастина Азеведо?

– Отсутствие любого игрока сказывается. Нам не хватает и Андрея Попова, который тоже выходил в числе спецбригад большинства. Азеведо – один из лидеров команд, который много забивал. Но его нет и нам нужно думать, поправлять ситуацию – вот и все. Травмы неизбежны, без них обойтись нельзя. Нужно выходить из этой ситуации.

– Октябрь для "Ак Барса" получился вообще сложным. Был не только выезд на Дальний Восток, но и пятиматчевая серия против лидеров Западной конференции. Предстоящая пауза в чемпионате позволит восстановиться и набраться сил?

– То, что есть несколько дней на отдых должно нам помочь в этом плане. Но вопрос возникает в другом: у нас сейчас уезжают сборники. Двое нападающих не будут играть уже с "Торпедо". Затем после матчей за сборные мы получим в свое распоряжение игроков прямо накануне матча с минским "Динамо". То есть они сыграют матчи на таком уровне, а на следующий день уже проводить матч за клуб. Надо будет подумать, кого имеет смысл поставить, кому дать отдохнуть. Конечно, расписание плотное и важно правильно подводить игроков, готовить их к матчам.

– В такой ситуации неизбежна ротация состава. Возможно, что в предстоящей выездной серии мы увидим кого-нибудь из молодых ребят?

– У нас есть Денис Голубев, Дмитрий Архипов и другие ребята. Всех их будем привлекать, они будут играть. В принципе они уже играли, будем ставить их и в дальнейшем.

– Два матча за "Ак Барс" провел новичок команды Ярослав Косов. Что можете сказать об этом игроке?

– Я бы пока не торопился с какими-то оценками. Пусть он спокойно поиграет. Есть командные требования, к которым мы его готовим. А дальше посмотрим. Надо дать ему время.