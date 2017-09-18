Зинэтула Билялетдинов: "Все аспекты игры рижского "Динамо", которые необходимо знать, мы изучили"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда серьезно готовится к сегодняшней встрече. По его словам, казанцы полностью изучили игру своего соперника.
– Ткачев и Галиев не принимали участие в раскатке.
– Они сегодня не сыграют. Сыграют другие ребята, которые должны играть. Идет ротация, нам надо, чтобы и другие ребята могли играть.
– Захарчук принял участие в тренировке с командой. Можно ждать его сегодня на льду?
– Нет. Он пока не будет играть. Он очень много пропустил, и ему еще надо подготовиться.
– В воротах сыграет Эмиль Гарипов?
– Да.
– Что можете сказать о сопернике? Результаты у "Динамо" пока плохие.
– Это ни о чем не говорит. "Динамо" играет хорошо, мы смотрели их матчи, изучали, как они играют в атаке и обороне. Все аспекты, которые необходимо знать, мы знаем и серьезно готовимся к матчу.
– Клинкхаммер, Свитов и Архипов образовали новую тройку. Это расчет на мощную игру на пятаке?
– Не только на пятаке. Я надеюсь, что это будет тройка, которая сможет нейтрализовать соперника, если надо будет. Также важна игра в меньшинстве: Клинкхаммер уже играл в меньшинстве, Архипова хотим попробовать. Нельзя ограничиваться тем, что они будут на пятаке играть хорошо.
Дополнительная информация
- Ак Барс
- Динамо Рига
- Зинэтула Билялетдинов
- Станислав Галиев
- Александр Свитов
- Эмиль Гарипов
- Степан Захарчук
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Роб Клинкхаммер
- Дмитрий Архипов
ngil
Какое минское Динамо? Речь идёт о рижском.
15:31