Зинэтула Билялетдинов: "Все аспекты игры рижского "Динамо", которые необходимо знать, мы изучили"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда серьезно готовится к сегодняшней встрече. По его словам, казанцы полностью изучили игру своего соперника.

– Ткачев и Галиев не принимали участие в раскатке.

– Они сегодня не сыграют. Сыграют другие ребята, которые должны играть. Идет ротация, нам надо, чтобы и другие ребята могли играть.

– Захарчук принял участие в тренировке с командой. Можно ждать его сегодня на льду?

– Нет. Он пока не будет играть. Он очень много пропустил, и ему еще надо подготовиться.

– В воротах сыграет Эмиль Гарипов?

– Да.

– Что можете сказать о сопернике? Результаты у "Динамо" пока плохие.

– Это ни о чем не говорит. "Динамо" играет хорошо, мы смотрели их матчи, изучали, как они играют в атаке и обороне. Все аспекты, которые необходимо знать, мы знаем и серьезно готовимся к матчу.

– Клинкхаммер, Свитов и Архипов образовали новую тройку. Это расчет на мощную игру на пятаке?

– Не только на пятаке. Я надеюсь, что это будет тройка, которая сможет нейтрализовать соперника, если надо будет. Также важна игра в меньшинстве: Клинкхаммер уже играл в меньшинстве, Архипова хотим попробовать. Нельзя ограничиваться тем, что они будут на пятаке играть хорошо.