22:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Видимо, "Ак Барс" немного неправильно подготовился к игре"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что его команда не лучшим образом начала матч регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (6:3). Однако он похвалил команду за реализацию численного большинства.

– Начало матча было неважным, – цитирует официальный сайт "Югры" Билялетдинова. – Видимо, мы немного неправильно подготовились к игре. Но потом начали быстрее двигаться и создавать моменты. Также хорошо сработало численное большинство, поэтому результат стал для нас положительным.

Дополнительная информация

http://www.ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1645

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