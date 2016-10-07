Зинэтула Билялетдинов: "Видимо, "Ак Барс" немного неправильно подготовился к игре"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что его команда не лучшим образом начала матч регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (6:3). Однако он похвалил команду за реализацию численного большинства.

– Начало матча было неважным, – цитирует официальный сайт "Югры" Билялетдинова. – Видимо, мы немного неправильно подготовились к игре. Но потом начали быстрее двигаться и создавать моменты. Также хорошо сработало численное большинство, поэтому результат стал для нас положительным.