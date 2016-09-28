Зинэтула Билялетдинов: "Варнаков скоро начнет забивать"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (2:4) отметил, что его команда действовала ровно и стабильно.

– Игра была очень хорошей, обе команды показали хороший хоккей. Я рад, что мы победили, сработало большинство и меньшинство, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса". – Хотелось бы, чтобы мы свою игру закрепили. В прошлом матче также хорошо действовали, но упустили победу. В этой игре действовали ровно и стабильно.

– После поражения от минского "Динамо" подготовка как-то изменилась?

– Мы спокойно готовились. Повторюсь, команда играла хорошо и в том матче. Просто допустили глупые ошибки и потеряли очки. Мы разобрали неудачные моменты и в этой игре действовали лучше.

– Как оцените игру Михаила Варнакова, который никак не может забить?

– Пока не забивает, у него проблема. Он сейчас выздоравливает. Думаю, он начнет забивать.

– Можно ли в ближайшее время ждать появления кого-то из травмированных: Глухова, Пайгина или Яруллина?

– Я уже говорил, что они до ноября будут в списке травмированных. Глухов, возможно, поедет на выездную серию, остальные начнут работать только в ноябре.