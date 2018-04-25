Зинэтула Билялетдинов: "В плей-офф Зарипов под шайбу ложился! Такого никогда не было"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил самоотверженность своих игроков по ходу плей-офф КХЛ. Он признался, что многие хоккеисты играли с травмами.

– Отмечу решение Секача. Все говорили, что он не будет играть, а он подошел и сказал: "Буду играть". Я спросил "Точно готов?". Он ответил "Да!" - сказал Билялетдинов. - Такая же ситуация была с Токрановым. Терпели и ждали. Яруллин играл с переломами. Свитов, когда улетел там... С переломом играл. Отдача была хорошая. Никто себя не жалел. Зарипов под шайбу ложился! Зарипов никогда не ложился под шайбу, а тут! Это настрой команды.

Напомним, "Ак Барс" третий раз в истории КХЛ стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-1. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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