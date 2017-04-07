Зинэтула Билялетдинов: "В мое время все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе отметил, что надеется, что два игрока команды смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.
– Известно решение НХЛ по участию игроков на Олимпиаде. В связи с этим у хоккеистов КХЛ появляется больше шансов. Кто из игроков "Ак Барса" реально может претендовать на место в составе сборной?
– У нас два кандидата, которые приглашены в сборную для подготовки к чемпионату мира. Будем надеяться, у них все получится. Все зависит от них. Но нельзя говорить, что в сборную могут попасть только они.
- Вы в свое время играли на Олимпиадах без игроков НХЛ.
– Это было другое время. Тогда все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ. Сейчас все наоборот.
– Контракт Ткачева заканчивается. Фактор Олимпиады может сыграть роль в его продлении?
– Я считаю, что его родной клуб – "Ак Барс". Конечно, каждый спортсмен стремится к высокому. Наверняка у него есть свои цели.
Дон_Румата
inspire /////Он, наверное, имел в виду "лучшие игроки Европы играли в Европе".
17:43 7 апреля
skua
СЭ, а почему всю его фразу в названии статьи не использовать ?
16:01 7 апреля
Уралмашевец
А канадцы-то и не знали...
14:41 7 апреля
inspire
Тогда все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ. =================== лол ... он сам не понял, что сказал
13:55 7 апреля
Яропост
Гретцки нервно покуривает в сторонке
13:36 7 апреля