Зинэтула Билялетдинов: "В мое время все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе отметил, что надеется, что два игрока команды смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Известно решение НХЛ по участию игроков на Олимпиаде. В связи с этим у хоккеистов КХЛ появляется больше шансов. Кто из игроков "Ак Барса" реально может претендовать на место в составе сборной?

– У нас два кандидата, которые приглашены в сборную для подготовки к чемпионату мира. Будем надеяться, у них все получится. Все зависит от них. Но нельзя говорить, что в сборную могут попасть только они.

- Вы в свое время играли на Олимпиадах без игроков НХЛ.

– Это было другое время. Тогда все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ. Сейчас все наоборот.

– Контракт Ткачева заканчивается. Фактор Олимпиады может сыграть роль в его продлении?

– Я считаю, что его родной клуб – "Ак Барс". Конечно, каждый спортсмен стремится к высокому. Наверняка у него есть свои цели.