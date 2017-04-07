13:32 7 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "В мое время все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе отметил, что надеется, что два игрока команды смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Известно решение НХЛ по участию игроков на Олимпиаде. В связи с этим у хоккеистов КХЛ появляется больше шансов. Кто из игроков "Ак Барса" реально может претендовать на место в составе сборной?

– У нас два кандидата, которые приглашены в сборную для подготовки к чемпионату мира. Будем надеяться, у них все получится. Все зависит от них. Но нельзя говорить, что в сборную могут попасть только они.

- Вы в свое время играли на Олимпиадах без игроков НХЛ.

– Это было другое время. Тогда все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ. Сейчас все наоборот.

– Контракт Ткачева заканчивается. Фактор Олимпиады может сыграть роль в его продлении?

– Я считаю, что его родной клуб – "Ак Барс". Конечно, каждый спортсмен стремится к высокому. Наверняка у него есть свои цели.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/13873.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Дон_Румата

inspire /////Он, наверное, имел в виду "лучшие игроки Европы играли в Европе".

17:43 7 апреля

skua

СЭ, а почему всю его фразу в названии статьи не использовать ?

16:01 7 апреля

Уралмашевец

А канадцы-то и не знали...

14:41 7 апреля

inspire

Тогда все лучшие хоккеисты играли в Европе, а не в НХЛ. =================== лол ... он сам не понял, что сказал

13:55 7 апреля

Яропост

Гретцки нервно покуривает в сторонке

13:36 7 апреля

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