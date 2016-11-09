Зинэтула Билялетдинов: "В матче с "Трактором" были моменты, которые не устраивают"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (3:2 Б) выразил удовлетворение результатом встречи. Вместе с тем специалист отметил: в игре не все было идеально.

– В целом, ожидаемая была игра, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Билялетдинова. – Я понимал и все понимали, что это первая игра после паузы. Не все получалось в игре, были моменты, которые нас не устраивают. Главное, выиграли, а над теми ошибками, которые были, мы постараемся поработать.