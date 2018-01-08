21:45 8 января | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "В матче с "Северсталью" сыграли не так, как планировали"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Северстали" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что все хоккеисты сыграли недостаточно аккуратно в обороне. Он также добавил, что не удалось провести встречу так, как планировалось.

– У нас второй матч подряд, в котором мы неудачно играем во втором периоде. Сыграли не так, как планировали, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Были ошибки в обороне. Это не только защитники, но и нападающие. В обороне сыграли недостаточно аккуратно. Будем работать и стараться улучшить свою игру.

Не было ли желания заменить голкипера? Нет, не было.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/15252.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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gibson

Бурмистров просто прекрасно сыграл. -4

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