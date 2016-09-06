Зинэтула Билялетдинов: "В "Ак Барсе" много молодых игроков, им свойственны ошибки"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:3) посетовал на ошибки, которые не позволили команде добиться положительного результата. При этом он отметил самоотдачу казанцев.
- Была хорошая отдача, - приводит пресс-служба казанцев слова Билялетдинова. - Ребята старались, но допустили ошибки. Многие ребята молодые и им свойственны ошибки. Нам есть над чем работать, будем работать.
- Почему вы не стали заявлять никого из молодых игроков?
- А кого из молодых надо было заявить? Надо было поставить их на такую игру?
- Сидоров в концовке второго периода совсем выключился.
- Тяжело ему играть пока. Нагрузка на молодых сейчас большая. Я уже сказал, что не случайно они ошибаются. Сейчас они основные игроки, и нагрузка на них большая.
- Есть продвижения в поиске нового защитника?
- Есть.
- У Панкова совсем нет шансов вернуться в состав?
- Я думаю, что нет.
- Надолго ли выбыл Пайгин?
- Пропустит не менее двух-трех недель.
- Чем объяснить такое количество травм в команде?
- Глухову попадает в ногу, у него микронадрыв. У Малыхина спина. И так далее. Как это объяснить? Это игра. Они ложатся под шайбу, трудятся.