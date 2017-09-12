Зинэтула Билялетдинов: "Уверены, что Клинкхаммер усилит "Ак Барс"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подтвердил участие новичка команды форварда Роба Клинкхаммера в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака". Специалист отметил, что канадский хоккеист усилит казанский клуб.

– Да, Клинкхаммер будет играть со "Спартаком", – цитирует "Бизнес Online" Билялетдинова.

– Как вы охарактеризуете этого хоккеиста?

– Я считаю, что он добротный игрок силового плану, которого мы будем использовать в большинстве и меньшинстве. Мне кажется, точнее, мы уверены, что с его подписанием мы усилимся.