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14:02 | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Уверены, что Клинкхаммер усилит "Ак Барс"


Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подтвердил участие новичка команды форварда Роба Клинкхаммера в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака". Специалист отметил, что канадский хоккеист усилит казанский клуб.

– Да, Клинкхаммер будет играть со "Спартаком", – цитирует "Бизнес Online" Билялетдинова.

– Как вы охарактеризуете этого хоккеиста?

– Я считаю, что он добротный игрок силового плану, которого мы будем использовать в большинстве и меньшинстве. Мне кажется, точнее, мы уверены, что с его подписанием мы усилимся.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/199836/

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