Зинэтула Билялетдинов: "Удаления не позволили "Ак Барсу" показать свою игру"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (2:4) отметил, что на результат встречи повлияло большое количество удалений у его команды. По словам наставника, три шайбы, пропущенные в меньшинстве, - это много для одной игры.

- В принципе, игра неплохая была, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Билялетдинова. - Команды показывали хороший хоккей. Но, к сожалению, наши удаления не позволили сыграть так, как мы того хотели. Три шайбы пропустили в меньшинстве. Это многовато.

- После матча Владимир Ткачев сказал, что судьи убили "Ак Барс". Вы согласны с его мнением?



- Я не хочу обсуждать этот вопрос.