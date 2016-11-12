17:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Удаления не позволили "Ак Барсу" показать свою игру"

0
0
0

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (2:4) отметил, что на результат встречи повлияло большое количество удалений у его команды. По словам наставника, три шайбы, пропущенные в меньшинстве, - это много для одной игры.

- В принципе, игра неплохая была, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Билялетдинова. - Команды показывали хороший хоккей. Но, к сожалению, наши удаления не позволили сыграть так, как мы того хотели. Три шайбы пропустили в меньшинстве. Это многовато.

- После матча Владимир Ткачев сказал, что судьи убили "Ак Барс". Вы согласны с его мнением?

- Я не хочу обсуждать этот вопрос.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/zakharkin-i-bilyaletdinov-live/

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ