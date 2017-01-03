Зинэтула Билялетдинов: "Удаления ломали динамичность матча"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Трактором" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что, несмотря на пропущенные шайбы, игра у его подопечных сложилась. Казанцы идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, челябинцы занимают четвертую строчку.

– Игра была хорошая интересная, – цитирует сайт "Ак Барса" Билялетдинова. – Было много удалений, в том числе с нашей стороны. Это немного ломало динамичность матча. Думаю, игра у нас сложилась. Шайбы мы неплохие забивали.

Почему в составе не было Антона Глинкина? У него есть определенные проблемы со здоровьем. Удастся ли его вылечить до матча с "Салаватом"? Не думаю. Секач много забивает? Я считаю, что у него сейчас хорошие эмоции, огромное желание. Дай Бог, чтобы он сохранил все это.