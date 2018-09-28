Зинэтула Билялетдинов: "У нас нет комплекса игры в большинстве"

Главный тренер "Ак Барса" после победы над "Амуром" (3:1) поделился эмоциями от игры.
- Мы вели игру весь матч. Да, сначала не могли забить. Соперник хорошо оборонялся. Но мы добились своего.
- Как оцените поступок Педана? Который заступился за партнера, но получил 10 минут на ровном месте?
- Так получилось.
- Вы его наказали?
- Ещё не успел.
- А будете?
- Не знаю.
- Нет ли вины вратаря а пропущенном голе?
- Сложная ситуация была. Весь период простоял, играли в одной зоне. Неожиданный бросок и гол. Так бывает.
- Сегодня наконец-то использовали большинство. Казалось, что есть уже какой-то комплекс...
- Не было никакого комплекса игры в большинстве. Просто бывает, что не идет. Сегодня забили красивый гол. Думаю, что все наладится. (Артур Еникеев).