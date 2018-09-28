Зинэтула Билялетдинов: "У нас нет комплекса игры в большинстве"

Главный тренер "Ак Барса" после победы над "Амуром" (3:1) поделился эмоциями от игры.

- Мы вели игру весь матч. Да, сначала не могли забить. Соперник хорошо оборонялся. Но мы добились своего.

- Как оцените поступок Педана? Который заступился за партнера, но получил 10 минут на ровном месте?

- Так получилось.

- Вы его наказали?

- Ещё не успел.

- А будете?

- Не знаю.

- Нет ли вины вратаря а пропущенном голе?

- Сложная ситуация была. Весь период простоял, играли в одной зоне. Неожиданный бросок и гол. Так бывает.

- Сегодня наконец-то использовали большинство. Казалось, что есть уже какой-то комплекс...

- Не было никакого комплекса игры в большинстве. Просто бывает, что не идет. Сегодня забили красивый гол. Думаю, что все наладится. (Артур Еникеев).

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