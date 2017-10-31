Зинэтула Билялетдинов: "У "Ак Барса" появились недостатки, которые нужно исправлять"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Амура" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта встреча стала полезной для казанцев. По словам специалиста, игра выявила проблемы, которые необходимо исправлять.

– Для нас это очень полезная игра, – приводит пресс-служба казанцев слова Билялетдинова. – Мы можем говорить о своих недостатках и работать над ними.

– Чем вызвана неубедительная игра в большинстве? И как здоровье Антона Ландера?

– Ландер доиграл матч. Возможно, есть какое-то повреждение. Что касается большинства, я уже сказал, что у нас появились недостатки, которые надо исправлять. Надо выходить и если не забивать, то хотя бы создавать.