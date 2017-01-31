22:47 31 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "У "Ак Барса" еще будет время, чтобы провести работу над ошибками"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после разгромного поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (2:8) отметил, что причинам такой неудачи сложно найти объяснения. По словам специалиста, у команды еще есть время для того, чтобы провести серьезную работу над ошибками.

– Сложно что-либо сказать по этой игре, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Билялетдинова. – У нас есть вопросы, над которыми мы должны работать. Будем поправлять игру, исправлять, улучшать. Сейчас будет время, чтобы поработать.

Отметим, что это поражение стало для "Ак Барса" самым крупным в истории выступлений в Континентальной хоккейной лиге.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-gotovimsya-k-sleduyushchey-igre-51654/

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