22:37 6 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов:
"У "Ак Барса" было много суеты"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Спартака" (0:1) посетовал, что его команда допустила много ошибок.

– Игра не сложилась, – Билялетдинов. – Мы допускали много ошибок, поэтому ничего у нас ничего не получилось.

– Вы критически оценили свою команду, но она играла не так плохо.

– Было очень много суеты и неправильных решений, поэтому у нас не получилось.

– Когда увидим дебют Хлыстова?

– Пока он не готов, тренируется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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