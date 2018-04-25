Зинэтула Билялетдинов: "Свитов - один из трех лучших капитанов в моей карьере"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил вклад нападающего Александра Свитова в общий успех завершившегося сезона КХЛ. Специалист заявил, что форвард является одним из лучших капитанов, с которыми ему приходилось работать.

– Саша Свитов – прекрасный капитан. Он команду держит! В хорошем смысле, - сказал Билялетдинов. - У него огромный авторитет в команде. Игроки к нему прислушиваются. Когда пришел Зарипов, я Данису сказал, что одна из его задач – помочь Свитову. Андрей Марков немного другой. Он больше молчит. Свитов – один из трех лучших капитанов на моей памяти. Кто еще двое? Леша Морозов. Про третьего догадаетесь? Алексей Трощинский в "Динамо".

В этом сезоне "Ак Барс" третий раз в истории КХЛ стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА​ со счетом 4-1. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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