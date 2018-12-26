Зинэтула Билялетдинов: "Стать участником Матча звезд КХЛ – большая честь"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов который стал главным тренером дивизиона Харламова на Матч Звезд в рамках Недели Звезд хоккея, которая пройдет с 12 по 20 января в Татарстане, прокомментировал данное мероприятие. В рамках соревнований пройдут матчи лучших представителей трех лиг.

– Безусловно, стать участником Матча звезд КХЛ – большая честь, – приводит официальный сайт КХЛ слова Билялетдинова. – Особенно, учитывая тот факт, что пройдет он в Казани – городе, с которым меня многое связывает. С радостью приму участие в этом ярком мероприятии. Надеюсь, что участники Матча звезд смогут подарить любителям хоккея искренние эмоции, которые пригодятся всем нам в предстоящем плей-офф.