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Зинэтула Билялетдинов: "Стать участником Матча звезд КХЛ – большая честь"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов который стал главным тренером дивизиона Харламова на Матч Звезд в рамках Недели Звезд хоккея, которая пройдет с 12 по 20 января в Татарстане, прокомментировал данное мероприятие. В рамках соревнований пройдут матчи лучших представителей трех лиг.

– Безусловно, стать участником Матча звезд КХЛ – большая честь, – приводит официальный сайт КХЛ слова Билялетдинова. – Особенно, учитывая тот факт, что пройдет он в Казани – городе, с которым меня многое связывает. С радостью приму участие в этом ярком мероприятии. Надеюсь, что участники Матча звезд смогут подарить любителям хоккея искренние эмоции, которые пригодятся всем нам в предстоящем плей-офф.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/12/26/423821.html

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