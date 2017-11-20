Зинэтула Билялетдинов: "Состояние Ткачева более-менее нормальное, Ландер пропустит игру"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе сообщил о том, что нападающий Владимир Ткачев, который пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3), чувствует себя нормально. При этом форвард Антон Ландер не сможет принять участие в предстоящей игре с "Авангардом".
– Как планируете использовать новичка команды Алексея Потапова? – вопрос Билялетдинову.
– Пока сложно сказать. У нас был небольшой выбор, сейчас сложно кого-нибудь найти. Нам кажется, что он поможет в нашей ситуации.
– Поможет заменить травмированных?
– Не только. Он может и в центре нападения сыграть, и с края.
– В команде много травм. Это стечение обстоятельств или сказывается нагрузка?
– Все травмы разные. Что можно по Малыхину сказать? Что произошло, то произошло.
– Как самочувствие у игроков, пропустивших матч с ЦСКА?
– У Ткачева более-менее нормально, а Ландер пропустит игру.
Дополнительная информация
- Ак Барс
- Авангард Омск
- ЦСКА (хоккей)
- Зинэтула Билялетдинов
- Федор Малыхин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Антон Ландер