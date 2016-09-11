Зинэтула Билялетдинов: "Соперничество с Беловым? Я об этом не думал"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов выразил удовлетворение игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:2 Б). Также он положительно отозвался о действиях защитника Никиты Черепанова.

– Игра была хорошей. Обе команды неплохо действовали в атаке, – цитирует пресс-служба "Ак Барса" Билялетдинова. – Зрители, которые пришли, наверняка, получили удовольствие. Увидели буллиты. Мы потихоньку начинаем приводить себя в порядок. Я доволен результатом и содержанием.

– Как оцените игру Никиты Черепанова?

– Он неплохо сыграл. Во втором периоде была проблемка, когда он упал. Но в основном сыграл надежно и аккуратно.

– Каково вам было противостоять своему другу Валерию Белову?

– Я об этом не думал, откровенно говоря. Смотрел за игрой и старался ее контролировать.