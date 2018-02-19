Зинэтула Билялетдинов: "Слежу за игроками "Ак Барса" на Олимпиаде"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке команды к оставшимся матчам в регулярном чемпионате КХЛ, а также отметил, что следит за игроками команды на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Устала ли команда от постоянной рутины? Да нет. Мы план составили таким образом, чтобы могли и поработать, и поиграть. Впереди у нас три игры, поэтому мы все делаем по плану. Я считаю, все нормально, - цитирует Билялетдинова "Бизнес Online".

– Федор Малыхин уже тренируется с командой.

– Тренируется, но контрольного снимка пока еще нет. Доктора сказали, что нужно отложить на две недели. 21-го числа он сделает еще один список – посмотрим, какое будет решение.

– Рассчитываете на него?

– Я на всех рассчитываю, каждый игрок необходим. Все те, кто у нас есть, все они играть не смогут, но обязаны быть готовы.

– Все товарищеские матчи проведете с западными командами. Есть ли в этом случайность, или вы специально выбрали таких соперников?

– Во-первых, у нас была такая возможность, а во-вторых, это сильные команды, которые помогут нам подготовиться. Нет такого, что именно с западными командами решили сыграть.

– Будете ставить перед командой задачу обязательно выиграть Восток?

– Тут говорить об этом не имеет смысла. Нам надо выигрывать матчи и готовиться к плей-офф.

– С Ткачевым разговаривали после сборной? Насколько сильно на нём сказалась эта история?

– Нормально перенёс, мне кажется, никаких вопросов нет. Он с пониманием понял всю ситуацию, сейчас он настроен на плей-офф.

– Следите за игроками "Ак Барса" на Олимпиаде?

– Слежу. Кто больше всех впечатляет? Все.

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