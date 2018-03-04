Зинэтула Билялетдинов: "Следующая игра с "Амуром" будет непростой"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Амуром" в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина (3:0) выразил мнение, что в игре его команды есть недостатки. Следующая встреча между этими командами пройдет 4 марта.

– Мы понимаем, что следующая игра будет непростой, с учетом тех недостатков, которые мы сегодня увидели, – передает сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Мы будем готовиться ко второму матчу серии.

– Какие недостатки вы увидели?

– Есть моменты, которые нам надо поправить.