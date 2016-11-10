Зинэтула Билялетдинов: "Сказать, что все было идеально, не могу, но отдача хорошая была"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2 Б) остался доволен самоотдачей. По словам наставника, команда сыграла не идеально.

– Мы готовились к игре, знали, насколько сильная команда в Магнитогорске. Сказать, что все было идеально – не могу. Но отдача хорошая была, ребята старались и играли на результат, – цитирует Билялетдинова официальный сайт "Магнитки".

– Вы сегодня решили доверить место в воротах Гарипову. С чем связан выбор?

– Мы чередуем вратарей.