20:30 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Сказать, что все было идеально, не могу, но отдача хорошая была"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2 Б) остался доволен самоотдачей. По словам наставника, команда сыграла не идеально.

– Мы готовились к игре, знали, насколько сильная команда в Магнитогорске. Сказать, что все было идеально – не могу. Но отдача хорошая была, ребята старались и играли на результат, – цитирует Билялетдинова официальный сайт "Магнитки".

– Вы сегодня решили доверить место в воротах Гарипову. С чем связан выбор?

– Мы чередуем вратарей.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/386278/

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