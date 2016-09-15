22:31 15 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Сказать, что безупречно играли в обороне, не могу"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Авангардом" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на нехватку остроты. По словам наставника, команда сыграла достойно.

– Игра была очень интересной и быстрой. К сожалению, не хватало какой-то остроты перед воротами, но, тем не менее, команда сыграла достойно, – цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. – Все линии – и атаки, и обороны – сыграли неплохо. Хорошо, что выиграли. Федор Малыхин для первой игры после травмы выглядел неплохо.

Сказать, что безупречно играли в обороне, не могу. Но надежно. Но это игра, в целом сыграли неплохо.

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