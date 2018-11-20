Зинэтула Билялетдинов: "С "Трактором" сыграли результативно и достаточно правильно"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после выездной победы над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) отметил, что соперник сейчас играет очень хорошо. Он рассказал, что игроки казанского клуба очень серьезно готовились к игре.

- Мы понимали, что "Трактор" сейчас играет очень хорошо, – цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба. - Последняя игра с ЦСКА была интересная и показательная. Мы серьезно готовились, ребята с пониманием подошли к матчу. Сыграли результативно и достаточно правильно.

"Ак Барс" набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. "Трактор" с 25 баллами занимает 10 строчку.

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