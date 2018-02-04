Зинэтула Билялетдинов: "С подготовкой к плей-офф главное не переборщить"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке к плей-офф и отметил, что ее надо провести аккуратно.

– На самом деле, этот период времени надо провести очень правильно и аккуратно, – цитирует Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса". – Несмотря на то, что есть достаточно времени, чтобы поработать, важно не переборщить. Игр до плей-офф у нас больше не будет практически – всего два матча. После этого сразу начнется плей-офф. На этот период мы запланировали игры с ХК "Сочи", затем поедем в Альметьевск на матч с "Нефтяником", а также сыграем с ЦСКА и московским "Динамо". Сразу после того, как наступила пауза в чемпионате, мы отправились на сбор. Ребятам необходимо было немножко "вздохнуть", у нас было достаточно травм. Для нас это было полезно, смогли переключиться. Теперь уже начали усиленную подготовку, и будем работать над теми моментами, которые нам необходимы будут в плей-офф. Есть время поработать, но повторюсь, надо быть осторожнее.

Сложность заключается в том, что подготовку надо провести аккуратно. Если во время предсезонки можно немного усилить нагрузки, а потом выровнять ситуацию, поскольку есть время, есть товарищеские матчи, есть предсезонные турниры, то сейчас такой возможности не будет. У нас два матча – и сразу плей-офф. Времени на то, чтобы выровнять состояние ребят, уже не будет.