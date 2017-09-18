Зинэтула Билялетдинов: "Рижское "Динамо" здорово играло, несмотря на результат"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над рижским "Динамо" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру соперника, несмотря на итоговый результат. Также специалист заявил, что не видит спада в игре форварда Александра Свитова.

– Не считаю, что у Свитова спад, – цитирует "Р-Спорт" Билелятдинова. – Шайбы, которые пропускало его звено – это вина всей тройки, а не его лично. Мы очень серьезно готовились к матчу. Видели, как "Динамо" играло в прошлых матчах. Они здорово играли, агрессивно, несмотря на результат. "Ак Барс" хорошо сработал и решил вопрос в игре. Владимир Ткачев не играл из-за ротации. У нас есть ребята, которые будут и должны играть. Будем менять их по очереди.