Зинэтула Билялетдинов: "Привет Варнакова принимаю. Хороший игрок и человек"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от московского "Динамо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что надеется на удачное выступление в составе столичной команды своего бывшего игрока Михаила Варнакова. Также специалист рассказал о состоянии Андрея Попова и Дениса Голубева.
– Я считаю, что команда играла хорошо, – сказал Билялетдинов. – Может первый период мы провели не так, как должны были. Остальные два периода очень хорошие. Создали много моментов, но не забили, поэтому результат такой. Будем исправлять свои ошибки.
– Варнаков забил два гола. Можно сказать, что он передал привет?
– Привет принимаю. Хороший игрок, хороший человек и спортсмен хороший. Дай Бог, чтобы и дальше забивал. То, что он нам забил – так случилось.
– Надолго ли выбыл Андрей Попов?
– Его прооперировали. Выбыл надолго.
– Когда можно будет ждать Дениса Голубева в составе?
– Мы его вызвали вчера. Думаю, он должен немного с нами потренироваться, потом мы его поставим.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Ак Барс
- Динамо Москва (хоккей)
- Михаил Варнаков-мл. (хоккеист)
- Зинэтула Билялетдинов
- Денис Голубев
- Андрей Попов