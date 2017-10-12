Зинэтула Билялетдинов: "Привет Варнакова принимаю. Хороший игрок и человек"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от московского "Динамо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что надеется на удачное выступление в составе столичной команды своего бывшего игрока Михаила Варнакова. Также специалист рассказал о состоянии Андрея Попова и Дениса Голубева.

– Я считаю, что команда играла хорошо, – сказал Билялетдинов. – Может первый период мы провели не так, как должны были. Остальные два периода очень хорошие. Создали много моментов, но не забили, поэтому результат такой. Будем исправлять свои ошибки.

– Варнаков забил два гола. Можно сказать, что он передал привет?

– Привет принимаю. Хороший игрок, хороший человек и спортсмен хороший. Дай Бог, чтобы и дальше забивал. То, что он нам забил – так случилось.

– Надолго ли выбыл Андрей Попов?

– Его прооперировали. Выбыл надолго.

– Когда можно будет ждать Дениса Голубева в составе?

– Мы его вызвали вчера. Думаю, он должен немного с нами потренироваться, потом мы его поставим.