Зинэтула Билялетдинов: "Практически нейтрализовали первую тройку "Магнитки"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе отметил, что индивидуальные ошибки помешали команде сыграть с "Магниткой" (0-4) в полуфинале Кубка Гагарина более удачно. По словам наставника, травмы не могут служить оправданием неудачного результата.

– Варнаков один самых высокооплачиваемых. Вы довольны его игрой в сезоне?

– У него есть сильные стороны, то, что он может делать хорошо. Да, мы ждем от него голов в плей-офф, но в регулярном чемпионате меньше 10 голов он не забивает. Свою работу на льду он выполняет.

– Перед серией с "Металлургом" все говорили, что главное – нейтрализовать первую тройку "Магнитки", но сделать этого так и не удалось.

– Я считаю, что мы практически выполнили то, что запланировали. Но индивидуальные ошибки не позволили нам реализовать все в полной мере.

– В плей-офф состав подкосили травмы.

– Я считаю, что таких оправданий не должно быть. Те, кто выходил, играли достойно. От травм никто не застрахован и мы должны быть к ним готовы.

– Свитов провел лучший сезон в "Ак Барсе"?

– Этот сезон он провел намного лучше. Свитов выполнял определенную роль и справился с ней. Я считаю, он здорово работает, как капитан, особенно внутри команды. Но у всех у нас есть изъяны.