Зинэтула Билялетдинов: "Практически нейтрализовали первую тройку "Магнитки"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе отметил, что индивидуальные ошибки помешали команде сыграть с "Магниткой" (0-4) в полуфинале Кубка Гагарина более удачно. По словам наставника, травмы не могут служить оправданием неудачного результата.
– Варнаков один самых высокооплачиваемых. Вы довольны его игрой в сезоне?
– У него есть сильные стороны, то, что он может делать хорошо. Да, мы ждем от него голов в плей-офф, но в регулярном чемпионате меньше 10 голов он не забивает. Свою работу на льду он выполняет.
– Перед серией с "Металлургом" все говорили, что главное – нейтрализовать первую тройку "Магнитки", но сделать этого так и не удалось.
– Я считаю, что мы практически выполнили то, что запланировали. Но индивидуальные ошибки не позволили нам реализовать все в полной мере.
– В плей-офф состав подкосили травмы.
– Я считаю, что таких оправданий не должно быть. Те, кто выходил, играли достойно. От травм никто не застрахован и мы должны быть к ним готовы.
– Свитов провел лучший сезон в "Ак Барсе"?
– Этот сезон он провел намного лучше. Свитов выполнял определенную роль и справился с ней. Я считаю, он здорово работает, как капитан, особенно внутри команды. Но у всех у нас есть изъяны.
panzerk
из 11 шайб первая тройка только в 2-х не отметилась ))
15:58 7 апреля
alexvi
Вот же только недавно кто-то из вратарей Казани (Галимов или Гарипов) утверждали, что сдержали всех кроме первой тройки Магнитов, и мол, только одна тройка и забивала. Не договорились, что ли?!? :)))
14:56 7 апреля
inspire
и первую тройку они нейтрализовали и лучшие хоккеисты в его время в европе играли ... вроде не сильно старый для такого маразма )))
14:44 7 апреля
marsey
билл, типа, пошутил? :) т.е. 4-0 в серии - это они нейтрализовали первую тройку магнитки???
14:32 7 апреля
Kidder
Явно курить что-то. Достаточно посмотреть в протоколы матчей
14:31 7 апреля