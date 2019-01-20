Зинэтула Билялетдинов: "Позвал бы на помощь Юрия Семина и Курбана Бердыева"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов признался, что хотел бы взять к себе в команду двух российских специалистов из РПЛ: Курбана Бердыева и Юрия Семина.

63-летний Билялетдинов ответил на вопрос о том, кого бы из футболистов он взял к себе в команду:

– Не знаю, какого игрока взял бы, нет ярких. А вот тренера позвал бы на помощь, даже двух – Юрия Семина и Курбана Бердыева, – приводит слова Билялетдинова RT.