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Зинэтула Билялетдинов: "Позвал бы на помощь Юрия Семина и Курбана Бердыева"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов признался, что хотел бы взять к себе в команду двух российских специалистов из РПЛ: Курбана Бердыева и Юрия Семина.

63-летний Билялетдинов ответил на вопрос о том, кого бы из футболистов он взял к себе в команду:

– Не знаю, какого игрока взял бы, нет ярких. А вот тренера позвал бы на помощь, даже двух – Юрия Семина и Курбана Бердыева, – приводит слова Билялетдинова RT.

 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/594653-bilyaletdinov-slova-mvz

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