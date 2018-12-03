Зинэтула Билялетдинов: "Позавчера был какой-то концерт. Очень плохой лед"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победного матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (4:2) отметил, что доволен не всеми действиями своей команды.
– Игра была не простая. Пропустили сразу две шайбы, но потом нашли возможность забить. Но не все получалось, как мы хотели, – отметил Билялетдинов.
– Не боитесь, что серия из восьми побед может расслабить команду?
– Вы же утром спрашивали. Конечно, хорошо выигрывать. Сегодня были вещи, которые мне не очень понравились. Надо быть осторожным.
– Игроки жаловались на лед. Что вы об этом думаете?
– Я не связан с этими людьми, которые отвечают за лед. Я связан только с моей командой. Позавчера был какой-то концерт. Ну плохой лед. Сказывается на игре.
– Как вы относитесь к тому, что ни один игрок из чемпионской команды не сыграет в Матче звезд?
– Не ко мне вопрос. (Артур Еникеев)