Зинэтула Билялетдинов: "Позавчера был какой-то концерт. Очень плохой лед"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победного матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (4:2) отметил, что доволен не всеми действиями своей команды.

– Игра была не простая. Пропустили сразу две шайбы, но потом нашли возможность забить. Но не все получалось, как мы хотели, – отметил Билялетдинов.

– Не боитесь, что серия из восьми побед может расслабить команду?

– Вы же утром спрашивали. Конечно, хорошо выигрывать. Сегодня были вещи, которые мне не очень понравились. Надо быть осторожным.

– Игроки жаловались на лед. Что вы об этом думаете?

– Я не связан с этими людьми, которые отвечают за лед. Я связан только с моей командой. Позавчера был какой-то концерт. Ну плохой лед. Сказывается на игре.

– Как вы относитесь к тому, что ни один игрок из чемпионской команды не сыграет в Матче звезд?

– Не ко мне вопрос. (Артур Еникеев)