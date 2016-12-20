Зинэтула Билялетдинов: "Последние матчи перед перерывом "Ак Барс" играл на жилах"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что его хоккеистам очень был нужен перерыв в чемпионате. Команда провела его в Дубае, а сегодня вернулась в Казань. В последнем матче "Ак Барс" 13 декабря "Ак Барс" обыграл "Нефтехимик". Следующую игру казанцы проведут 27 декабря против СКА.

- У нас был большой перерыв между играми в чемпионате, - приводит "Р-Спорт" слова Билялетдинова. - Мы решили провести эту паузу в Дубае, и ребята захотели. Как правило, я даю 3-4 дня выходных в такие большие перерывы. Это было необходимо, так как ребята здорово поработали и нуждались в отдыхе. Вот и решили полететь в Дубаи. Там еще пару дней потренировались. Это должно нам помочь. Последние матчи перед перерывом мы играли на жилах. Было очень тяжело. Ребята делали все, что могли. Не все получалось. Но они делали результат. Перерыв был необходим нам.