Зинэтула Билялетдинов: "После четырех поражений подряд больше всего волнует большинство"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Витязя" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда в последнее время неудачно играет в большинстве. По словам специалиста, казанцы продолжают работу над проблемами.

– Несмотря на то, что мы неудачно сыграли, я считаю, что команда сработала неплохо. Особенно – в третьем периоде, – цитирует официальный сайт "Ак Барса" Билялетдинова. – Что касается большинства-меньшинства, то в последнее время большинство у нас не очень удачно идёт, не всё получается. Это нас немного настораживает. Мы над этим работаем, но пока еще не все получается. Но, в целом, по игре есть и положительные моменты, и есть, конечно, всегда отрицательные моменты. Процесс работы идёт. Мы понимаем, где у нас вопросы, которые надо решать.

– У "Ак Барса" четыре поражения подряд. В чём причины, и насколько это вас беспокоит?

– Я уже сказал, что у нас идет работа. Конечно, хотелось бы выиграть, но не все получается. У нас есть над чем работать. Будем работать.

– Что вас больше всего волнует после четырёх подряд поражений?

– Наверное, в большей степени, наше большинство. Во всём остальном у нас есть много позитива. Некоторые вопросы возникают во время игры, но они не системные. Они не так беспокоят нас, как игра в большинстве.

– Почему не играли Эллиотт и Йордан?

– У нас есть возможность ротации состава.

– Почему не поехал с командой Солодухин? Оцените его первый месяц в команде.

– Я думаю, что ему не так просто. Идет тренировочный процесс. Он сыграл у нас дома, а сейчас остался, чтобы работать. Потому что между играми у нас нет серьёзных тренировок. Сейчас у него есть возможность поработать и подготовиться.