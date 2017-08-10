12:52 | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Пока не знаю, кто займет место Зарипова"


Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов признал, что расторжение контракта с дисквалифицированным на 2 года за допинг нападающим Данисом Зариповым приведет к коррекции состава. Специалист отметил, что ему не понравилось выступление игроков казанского клуба в олимпийской сборной России на победном турнире Sochi Hockey Open.

– Мы надеялись на его шайбы, опыт и знания. Но, к сожалению, так сложилось... Пока не знаю, кого мы поставим туда, куда хотели. Но коррекцию надо будет проводить.

Не рискну сказать про  Зарипова в НХЛ. Мы с ним разговаривали на эту тему. Советчиков много, а отвечает он сам. Я бы хотел пожелать ему хорошего удачного выступления, но все зависит от него.

– Какие позиции надо усилить?

– Не надо гнать. Надо посмотреть, кто как выглядит. Турнир в Риге как раз будет показательным. Там мы увидим игроков и что надо поправить. Впечатления от игры наших в сборной? Разные. Играли с желанием, но тренеры всегда к чему-то придираются. Мне не понравилось. Подскажем. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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