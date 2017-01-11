Зинэтула Билялетдинов: "Победы важны, но мы готовимся к плей-офф"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в преддверии выездной серии казанцев рассказал о состоянии команды.

– Домашняя серия вышла интересной, – начал Билялетдинов. – Я всегда говорил, что в игре против сильных команд лучше видно плюсы и минусы. Да, очков в этих матчах мы, может быть, недобрали, но свои вопросы мы решаем. Не могу сказать, что все прекрасно, но в целом есть определенная картина, которую мы хотим видеть. Пусть и с недостатками.

– Вы уже определились с вратарем на плей-офф?

– Мы считаем, что сейчас Гарипов играет сильнее, и даем ему больше времени. Галимов работает тоже хорошо и всегда готов выйти.

– У "Ак Барса" осталось всего пара-тройка домашних матчей. Как это может сказаться перед плей-офф?

– Да никак. Сейчас идет работа. Да, нужно выигрывать матчи, победы важны, но в первую очередь мы готовимся к плей-офф. (Артур ЕНИКЕЕВ)