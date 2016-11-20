Зинэтула Билялетдинов: "Перерыв иногда выбивает из игрового ритма"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Ладой" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что перерыв немного выбил команду из игрового ритма.

– Мы готовились к этой игре, была небольшая пауза – она иногда выбивает из игрового ритма, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Билялетдинова. – Первый и второй периоды, соглашусь, были хорошие, во втором мы имели преимущество. В третьем пропустили две шайбы – это наш недостаток, который надо исправлять.

– Как оцениваете игру Зията Пайгина после возвращения?

– С учетом того, что это была его первая игра, сыграл неплохо.

– Обухов забил 100-й гол за "Ак Барс". Что можете сказать по этому поводу?

– Мы очень рады и ждали, что он забьет. Спрашивали каждый раз, когда он уже забьет. Он единственный остался, кто с самого начала с нашей командой. Я очень рад за него. Несмотря на возраст, он работает хорошо и играет с большой отдачей.