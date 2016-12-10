Зинэтула Билялетдинов: "Отсутствие Азеведо? Не думаю, что это причина поражения "Ак Барса"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (0:2) отметил, что причина неудачи казанской команды не связана с отсутствием форварда Джастина Азеведо. По словам специалиста, игроки старались, но сегодня многое не получалось.

– Мы сыграли так, как сыграли, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Билялетдинова. – Ребята старались, но не все получилось. Есть над чем работать. Будем делать это. Отсутствие Азеведо? Не думаю, что причина поражения в этом.