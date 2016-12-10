22:37 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Отсутствие Азеведо? Не думаю, что это причина поражения "Ак Барса"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (0:2) отметил, что причина неудачи казанской команды не связана с отсутствием форварда Джастина Азеведо. По словам специалиста, игроки старались, но сегодня многое не получалось.

– Мы сыграли так, как сыграли, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Билялетдинова. – Ребята старались, но не все получилось. Есть над чем работать. Будем делать это. Отсутствие Азеведо? Не думаю, что причина поражения в этом.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12293-torpedo-nizhegorodskaya-obl-ak-bars-kazan.html

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