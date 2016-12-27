Зинэтула Билялетдинов: "Откровенно говоря, "Ак Барсу" где-то повезло"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команде повезло одержать победу над соперником. Также специалист высказался о выступлении форварда Иржи Секача, который недавно восстановился после травмы.

– Для нас был сложный матч, – цитирует сайт "Ак Барса" Билялетдинова. – Мы долго не играли, был большой перерыв. Мы неплохо поработали. Понимали, что игра будет непростая. Выходили против серьезного соперника. Где-то нам повезло, откровенно говоря. В целом результат есть. Во-первых, у соперника большинство было с начала периода. СКА серьезная команда. В атаке хорошо играет.

Игра Секача сегодня? У него была серьезная травма, ему даже делали операцию. Для первого матча он сыграл нормально. Секач выходил в двух звеньях, поэтому нагрузка на него была большая. Гарипов подвел команду со вторым голом? Все бывает. Главное, что в решающий момент он сыграл хорошо. У Григоренко травма. Достаточно серьезная.